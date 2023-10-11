Не все сторонники Орлова смогли попасть в суд

11 октября 2023, 11:16

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Около здания Головинского райсуда Москвы, который рассматривает дело правозащитника Олега Орлова, собралось большое количество людей, пришедших поддержать его. Только часть из них смогла пройти в зал судебных заседаний, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы ожидается заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Запланированы прения сторон и последнее слово подсудимого.

Перед началом заседания суда по делу Олега Орлова у здания Головинского райсуда Москвы собралось большое количество людей, пришедших поддержать его, а также журналисты. Только часть людей прошла к залу заседаний, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вокруг здания суда заметно усилено присутствие силовиков – полиции и сотрудников Росгвардии.

"Мы ожидаем, что суд не пойдет на жесткий приговор и Олег Петрович выйдет из зала", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Снежана, пришедшая поддержать Орлова.

Сотрудник посольства Нидерландов в России также пришел поддержать Олега Орлова. "У нас есть небольшая, но дружная команда дипломатов, которые приходят поддержать известного правозащитника", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Это очень важное событие", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист "Франс Пресс"

Журналистов запустили в зал, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал опубликованный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод его статьи, которая ранее вышла во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов в ходе процесса заявил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Напомним также, что 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он отметил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

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