Правозащитники оценили ход процесса по делу Орлова

22 сентября 2023, 22:41

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Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов, обвиняемый в дискредитации армии, счел важным приобщение к делу документов Генассамблеи ООН. Ян Рачинский уверен, что доводы обвинения строятся лишь на плохо сделанной экспертизе. Александр Верховский считает, что обвинение уже сделало свои выводы, о чем свидетельствует краткий допрос Орлова.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на шестом заседании Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, судья не удовлетворила просьбу защиты исключить из списка доказательств лингвистическую экспертизу статьи правозащитника. При этом суд удовлетворил просьбу Орлова приобщить к делу резолюции Генассамблеи ООН, на основании которых правозащитник высказал свое мнение в статье, ставшей поводом для уголовного преследования, а также его характеристики, составленные коллегами, в том числе из Кабардино-Балкарии и Чечни, материалы подготовленных Орловым докладов о ситуации на востоке Украины. В ходе допроса Орлов пояснил, что правозащитники не являются врагом государства, но обязаны критиковать его, если оно нарушает права человека, напомнив о правозащитной деятельности в Чечне и Ингушетии.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

После заседания Олег Орлов под аплодисменты вышел к публике у здания суда. В этот раз он не стал зачитывать имена осужденных по статьям о фейках и дискредитации, но прокомментировал собственное заседание. "О чем мы только сегодня суду не рассказывали! Я сегодня рассказывал суду, что такое правозащита. Какой должен быть правозащитник, на чём основано моё мнение, которое я высказывал и на пикетах и в своей статье", - сказал он.

По словам правозащитника, важным вопросом был — а мог ли он не выходить на пикеты? "Нет, не мог не выходить, не выразить своё мнение. Потому что видел, что на страну надвинулась беда, страна погрузилась в тьму. И если есть хоть малейшая возможность у человека уменьшить зло, то нужно это сделать. Я надеялся, что в результате моих выходов на пикет больше людей задумаются о том, что происходит с нашей страной. Может быть больше людей воспользуются своими возможностями, своими правами повлиять на власть. Важно также, чтобы люди задумались о вине, о моральной вине. А все ли мы сделали? Не привела ли наша недостаточная активность или примиренчество к тому, что всё это произошло", - пояснил Орлов.

Он считает серьезным достижением приобщение к материалам дела тех документов, о которых ходатайствовали защита и сам правозащитник. "Это и документы о нарушениях прав человека в России. Приобщение семи резолюций ООН, касающихся событий на Украине. Также приобщены доклады Правозащитного центра "Мемориал"** и другие", - указал Орлов.

Орлов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за судебного процесса он не смог уделить должного внимания основной работе по программе "Горячие точки"", в частности, не мог посещать северокавказский регион.

Между тем, чеченский правозащитник Оюб Титиев отметил, что работа программы продолжается. "Мы продолжаем работу. И будем готовить доклад по Северному Кавказу, как это и делали регулярно", - указал он.

Удовлетворение судьёй ходатайств защиты само по себе ещё ничего не показывает, отметил правозащитник, руководитель Центра "Сова"*** Александр Верховский, который был на заседании. "Судья ведёт себя аккуратно. Она удовлетворила ходатайства. Приобщила кучу разных документов. Процесс ведется грамотно, но о будущем решении суда это ничего не говорит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Верховского, обвинение для себя всё решило. "Обвинение очень скромно себя ведёт. При допросе Орлова вопросы прокурора носили сугубо формальный характер. С точки зрения обвинения им ничего и не нужно больше. Все разговоры о том, какой хороший человек Олег Орлов, какой деятельностью занимался, это, по мнению обвинителя, к делу отношения не имеет. Прокурор рассуждает видимо так: выходил Орлов с пикетами два раза, написал статью, подтвердил всё это и всё. Для обвинителя этого достаточно", - полагает Верховский.

Глава международного общества "Мемориал"*** Ян Рачинский в свою очередь считает, что кроме плохо сделанной экспертизы у обвинения нет доводов. "Это лишь несостоятельная попытка использовать невнятные формулировки уголовной статьи (о дискредитации армии). Со всей очевидностью была показана несостоятельность экспертизы. Очевидная вздорность и неконституционность претензий к Олегу Орлову", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что приобщение документов может сыграть свою роль. "Всё зависит от судьи. От того, захочет ли он войти в историю с тем или иным знаком", - заключил Рачинский.

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** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".включен в реестр иностранных агентов.

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.