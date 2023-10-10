Отец Лазара Григориадиса арестован в Тбилиси

10 октября 2023, 21:55

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Суд арестовал Беку Григориадиса на пять суток за неповиновение требованиям полицейских на акции против поправок в закон о собраниях и манифестациях.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии в ускоренном режиме приняли поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают установку палаток и других сооружений. Заседание парламента прошло на фоне акции протеста, ее участники установили палатки у здания, несколько человек были задержаны, в частности отец и дядя Лазара Григориадиса.

Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. На заседании суда 11 июля эксперт-химик заявил, что следы нефтепродуктов были найдены только на куртке обвиняемого. Адвокат Григориадиса считает, что показания эксперта не подтверждают вину ее подзащитного. В августе суд в Тбилиси отказался отпустить Лазара Григориадиса под залог.

Отец Лазаре Григориадиса Бека Григориадис приговорен Тбилисским городским судом к пяти суткам административного ареста, а его брату предписано выплатить штраф в размере 2500 лари, сообщила сегодня "Нетгазети".

В полиции отметили, что Бека Григориадис был задержан по статье о неповиновении законному требованию полицейского (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях).

Предположительно, за несколько минут до задержания Бека Григориадис вел прямую трансляцию на Facebook*. На записи видно как он разговаривает с полицейскими, после начала спора видео запись прерывается. Вероятно, именно в это время Григориадис был задержан, говорится в публикации.

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