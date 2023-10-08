08 октября 2023, 12:59

Пять карабахских пациентов эвакуированы из Армении в Италию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На лечение в Италию отправлены пять жителей Нагорного Карабаха, раненных при взрыве на складе бензина около Степанакерта, сообщил Минздрав Армении. В клиниках республики остаются 293 пациента, получивших ранения при взрыве и во время боевых действий Азербайджана в Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. В результате взрыва погибли 68 человек, ранения получили 290 человек, они эвакуированы для лечения в Армению.

Пять пострадавших во время взрыва склада бензина близ Степанакерта вывезены на лечение в Италию, сообщает Минздрав Армении. По данным ведомства, минувшей ночью в Армению прибыла команда специалистов из Италии, которая после обсуждений с армянскими врачами выбрала тех пациентов, продолжение лечения которых в Италии будет более эффективным и комплексным, пишет News.am.

Ранее четверо тяжелораненных жителя Нагорного Карабаха были перевезены из Армении на лечение во Францию, еще трое в Болгарию, информирует сегодня "Новости-Армения".

В медцентрах Армении продолжают лечение 293 пациента из Нагорного Карабаха, получивших ранения во время боевых действий Азербайджана и при взрыве на складе бензина, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. "Состояние 106 пациентов остается тяжелым, из них 11 - крайне тяжелым", - сказала она.

Багдасарян отметила, что около 14% вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха (13 999 человек) уже прикреплены к поликлиникам и амбулаториям в Армении, пишет издание.

Напомним, 19-20 сентября в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из них дети. Ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Баку предложил использовать объездную дорогу для эвакуации пациентов из Степанакерта", "Число пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе возросло до 290", "Минздрав Армении отчитался о перевозке пострадавших при взрыве близ Степанакерта".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 октября 2023, 13:50

08 октября 2023, 12:01

08 октября 2023, 11:13

  • Военный с Кубани убит в зоне СВО

    Карен Чамян погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти Туапсинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 222 жителей Краснодарского края.

08 октября 2023, 10:18

  • Сирота из Волгоградской области пожаловалась на нарушение жилищных прав

    Жительница Волгоградской области Лилия Бакланова, являющаяся сиротой, пожаловалась, что чиновники предоставили ей в качестве положенного по закону жилья квартиру, которая находится в аварийном состоянии. На нарушение жилищных прав Баклановой обратил внимание глава Следкома Александр Бастрыкин.

08 октября 2023, 09:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи