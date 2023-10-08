Пять карабахских пациентов эвакуированы из Армении в Италию

08 октября 2023, 12:59

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На лечение в Италию отправлены пять жителей Нагорного Карабаха, раненных при взрыве на складе бензина около Степанакерта, сообщил Минздрав Армении. В клиниках республики остаются 293 пациента, получивших ранения при взрыве и во время боевых действий Азербайджана в Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. В результате взрыва погибли 68 человек, ранения получили 290 человек, они эвакуированы для лечения в Армению.

Пять пострадавших во время взрыва склада бензина близ Степанакерта вывезены на лечение в Италию, сообщает Минздрав Армении. По данным ведомства, минувшей ночью в Армению прибыла команда специалистов из Италии, которая после обсуждений с армянскими врачами выбрала тех пациентов, продолжение лечения которых в Италии будет более эффективным и комплексным, пишет News.am.

Ранее четверо тяжелораненных жителя Нагорного Карабаха были перевезены из Армении на лечение во Францию, еще трое в Болгарию, информирует сегодня "Новости-Армения".

В медцентрах Армении продолжают лечение 293 пациента из Нагорного Карабаха, получивших ранения во время боевых действий Азербайджана и при взрыве на складе бензина, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. "Состояние 106 пациентов остается тяжелым, из них 11 - крайне тяжелым", - сказала она.

Багдасарян отметила, что около 14% вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха (13 999 человек) уже прикреплены к поликлиникам и амбулаториям в Армении, пишет издание.

Напомним, 19-20 сентября в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из них дети. Ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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