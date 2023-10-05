Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах на границе

05 октября 2023, 17:10

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Азербайджанские военные обстреляли машину снабжения, заявило Минобороны Армении. Позиции азербайджанских военных на границе подверглись обстрелу со стороны Армении, сообщило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило 2 октября, что один военный погиб и двое ранены в результате обстрела азербайджанскими военными машины, перевозившей еду для бойцов на позиции около села Кут Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство в Баку отвергло обвинение в обстреле.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав армянских позиций. Инцидент произошел в районе 13:50 (12.50 мск) по местному времени на участке Норабак Гегаркуникский области Армении. В результате обстрела пострадавших нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.