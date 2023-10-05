05 октября 2023, 17:10
Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах на границе
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Азербайджанские военные обстреляли машину снабжения, заявило Минобороны Армении. Позиции азербайджанских военных на границе подверглись обстрелу со стороны Армении, сообщило военное ведомство Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило 2 октября, что один военный погиб и двое ранены в результате обстрела азербайджанскими военными машины, перевозившей еду для бойцов на позиции около села Кут Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство в Баку отвергло обвинение в обстреле.
Минобороны Азербайджана сообщило, что около 14.50 (13.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли (армянское название Норабак - прим. "Кавказского узла") и Ашагы Шорджа (армянское название - Неркин Шорджа - прим. "Кавказского узла") Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении - прим. "Кавказского узла") "подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района", сообщило Минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет, указано в пресс-релизе военного ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 30 сентября сообщило, что военнослужащий Вусал Оруджев убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.
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Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"