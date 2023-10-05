Траншея на передовой линии Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

05 октября 2023, 17:10

Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах на границе

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Азербайджанские военные обстреляли машину снабжения, заявило Минобороны Армении. Позиции азербайджанских военных на границе подверглись обстрелу со стороны Армении, сообщило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило 2 октября, что один военный погиб и двое ранены в результате обстрела азербайджанскими военными машины, перевозившей еду для бойцов на позиции около села Кут Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство в Баку отвергло обвинение в обстреле.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав армянских позиций. Инцидент произошел в районе 13:50 (12.50 мск) по местному времени на участке Норабак Гегаркуникский области Армении. В результате обстрела пострадавших нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана сообщило, что около 14.50 (13.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли (армянское название Норабак - прим. "Кавказского узла") и Ашагы Шорджа (армянское название - Неркин Шорджа - прим. "Кавказского узла") Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении - прим. "Кавказского узла") "подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района", сообщило Минобороны Азербайджана. 

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет, указано в пресс-релизе военного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 30 сентября сообщило, что военнослужащий Вусал Оруджев убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

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Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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