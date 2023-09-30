Азербайджан сообщил о гибели военного на границе с Арменией

30 сентября 2023, 23:33

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Военнослужащий азербайджанской армии убит в результате выстрела со стороны Армении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", военные ведомства Армении и Азербайджана периодически сообщают об обстрелах на границе. 20 сентября Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Сотк Гегаркуникской области.

Азербайджанский военнослужащий был убит 30 сентября снайперским выстрелом, сообщило Минобороны Азербайджана . "Днем 30 сентября с позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении, прим. "Кавказского узла") был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кельбаджарского района. В результате обстрела погиб азербайджанский военнослужащий Оруджев Вусал Хейбалы оглы", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Азербайджанские подразделения принимают ответные меры, сказано в пресс-релизе.

Минобороны Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что в полдень 30 сентября подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, в результате чего погиб военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, не соответствует действительности", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

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