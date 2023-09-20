Армения сообщила об обстреле позиций на границе с Азербайджаном

20 сентября 2023, 23:09

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Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в направлении Сотка, сообщило Минобороны Армении.

20 сентября азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Сотк Гегаркуникской области Армении, сообщило Минобороны Армении.

По данным ведомства, обстрел был произведен около 22.50 (21.50 мск). Огонь открыли из стрелкового оружия. Минобороны Азербайджана на 22.50 мск на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это сообщение.

"Кавказский узел" также писал, что 2 сентября Минобороны Азербайджан заявило об обстреле позиций близ Сотка из крупнокалиберных минометов. Армения отвергла эти обвинения.

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