Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе

02 октября 2023, 23:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один военнослужащий погиб, двое ранены в результате обстрела машины азербайджанскими военными, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские солдаты открыли огонь по армянской машине, перевозившей еду для бойцов на позиции, расположенные около села Кут Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство в Баку отвергло обвинение.

Военнослужащий Арам Кочарян погиб при обстреле азербайджанскими военными машины, на которой доставлялось продовольствие для армянских военнослужащих. Двое военных получили ранения. Они перевезены в военный госпиталь, их жизнь вне опасности, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Ведомство также отметило, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли сегодня машину скорой помощи. "Это является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в telegram-канале к 23.00 мск не прокомментировало это заявление Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Азербайджана 30 сентября сообщило, что военнослужащий Вусал Оруджев убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.