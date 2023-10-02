Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

02 октября 2023, 16:15

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Азербайджанские солдаты обстреляли автомобиль около боевых позиций на границе, сообщило Минобороны Армении. Военное ведомство в Баку отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", военные ведомства Армении и Азербайджана периодически сообщают о вооруженных инцидентах на границе. Так, 30 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Вусал Оруджев убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Азербайджанские военные сегодня в 14.25 по местному времени (13.25 мск) открыли огонь по армянской машине, перевозившей еду для бойцов на позиции, расположенные около села Кут Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана отвергло обвинение. "Распространенная противоположной стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии […] автомобильной техники вооруженных сил Армении, перевозившей продовольствие в направлении села Заркянд Басаркечарского района (село Кут Гегаркуникской области – Прим. «Кавказского узла») является абсолютной ложью. Мы решительно опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, 19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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