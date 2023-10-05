Журналисты назвали арест Магомедова следствием конфликтов элит в Дагестане

05 октября 2023, 14:10

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Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получал большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как информировал "Кавказский узел", источники 3 октября сообщили о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в его бытность главой Минспорта Дагестана. 4 октября суд поместил Магомедова под стражу на два месяца.

Хотя Минспорта Дагестана имеет меньший бюджет, чем некоторые другие республиканские министерства, но любая должность такого уровня, как глава министерства, располагает к коррупции. В том числе это и по той причине, что у руководителей министерства есть такая возможность – то есть, они имеют право подписывать документы, разрешения, или оперировать финансами, отметил заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"В этом плане должность руководителя министерства спорта Дагестана ничуть не отличается от любого другого министерства", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист считает, что арест бывшего министра спорта Дагестана стал результатом внутриэлитных конфликтов, поскольку, уходя из Минспорта республики, он наверняка уладил все юридические вопросы, чтобы в последующем к нему не было возможности предъявить претензии.

"Это может быть практически все, что угодно. При желании следственные органы могут найти и интерпретировать как состав преступления", – отметил журналист.

Ранее к Минспорта республики возникали претензии со стороны Счетной палаты, однако никто этому значения не придал. Но каких-либо серьёзных претензий, которые были бы как-то громко озвучены и вызвали резонанс, таковых не было, отметил Магомедов.

Министерство спорта Дагестана имеет небольшой бюджет по сравнению с министерством образования республики, министерством здравоохранения и министерством труда и социального развития Дагестана, пояснил он. "Это три ключевых министерства, в которых сосредоточены очень большие бюджеты. Остальные министерства, в принципе, не такие уж крупные и большие", – сказал журналист.

Информированные люди утверждают, что прозвище "Большой Махач", которое закреплено за бывшим главой Минспорта Дагестана, не связано с криминалом. Магомедов получил прозвище еще в родном селе, где было два Магомеда Магомедовых, и чтобы различать их сельчане прозвали бывшего министра "Большим Махачем", так как он был старше, а другого сельчанина тоже Магомеду Магомедову – "Маленьким Махачем", так как он был младше, рассказал заместитель главреда "Черновика".

Он отметил, что в последние годы в Дагестане не было громких расследований, связанных с распоряжением спортивными объектами и землей под ними.

Бывший министр спорта Магомед Магомедов имеет высокий авторитет в республике, добавил журналист. "Он в числе тех, кто очень серьезно участвует в реальной политике Дагестана", – сказал заместитель главреда "Черновика".

Наличие коррупционной составляющей в каком-либо министерстве не зависит от того, что является оно финансово емким или нет, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"В министерстве спорта до последнего времени серьезных событий, связанных с коррупцией, не приходилось наблюдать", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Как правило коррупция в министерствах связана либо с дачей взяток, либо с завышением смет, пояснил он. "Завышение сметы является наиболее распространённой формой коррупции в наших министерствах и ведомствах. Скорее всего с этим могут быть и связаны претензии следствия к бывшему главе Минспорта Дагестана", – предположил Фатуллаев.

Журналист предположил, что в основе претензий следствия могут быть и траты, не предусмотренные бюджетом министерства. Также Фатуллаев отметил, что Магомед Магомедов руководил Минспорта Дагестана в период, когда главой Дагестана был Рамазан Абдулатипов.

"Именно на этот период приходится время, когда министерство спорта было достаточно финансово насыщенным. Все остальное время Минспорта [республики] находилось на остаточном финансировании несмотря на то, что в Дагестане уделяется большое внимание спорту", – сказал Фатуллаев.

В республике каких-то расследований, связанных с распоряжением спортивными объектами, землей под ними не было, также добавил он.

Главред РИА "Дербент" тоже подчеркнул, что бывший глава Минспорта республики Магомедов пользуется высоким авторитетом среди спортивной общественности Дагестана.

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