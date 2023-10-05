Утвержден приговор юноше за попытку поджечь военкомат в Ростове-на-Дону

05 октября 2023, 11:43

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Апелляционный военный суд утвердил 17-летнему юноше вынесенный ранее судом в Ростове-на-Дону приговор, согласно которому он должен отбыть шесть лет в воспитательной колонии за попытку пожечь местный военкомат.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 17-летнего юношу из Красноярска к шести годам колонии, признав его виновным в попытке поджога военкомата в Ростове-на-Дону.

Апелляционный военный суд в Московской области 3 октября утвердил вынесенный ранее 17-летнему жителю Красноярска приговор, согласно которому он должен отбыть шесть лет заключения в воспитательной колонии, передало 4 октября "ОВД Инфо"*.

Суд признал подростка виновным в подготовке теракта, уточнил телеграм-канал "Avtozak Live"**.

По версии следствия, в 2022 году подросток из Красноярска стал сторонником экстремистской организации. Затем он приехал в Ростов-на-Дону и подготовил 13 коктейлей Молотова. Силовики его задержали до того, как он поджег местный военкомат. Во время суда подросток признал свою вину.

"Кавказский узел" также писал, что 18 сентября стало известно, что в Ростовской области задержаны двое подозреваемых в подготовке к поджогу административного здания. Один из задержанных пояснил, что планировал поджечь военкомат, отметила ФСБ.

Напомним, волна поджогов военкоматов была зафиксирована в России после объявления частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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** ведущий телеграм-канала "Avtozak Live Артем Важенков включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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