04 июля 2023, 03:51

Суд в Ростове-на-Дону осудил юношу за попытку поджога военкомата

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К шести годам воспитательной колонии приговорен 17-летний юноша из Красноярска, которого суд признал виновным в попытке поджога военкомата в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, юноша, находясь в Красноярске, в 2022 году стал сторонником экстремистской организации, название которой не разглашается.

В том же году он приехал в Ростов-на-Дону, где решил поджечь здание военного комиссариата, пишет 3 июля 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Юноша изготовил 16 "коктейлей Молотова", однако не успел совершить поджог - его задержали силовики. На суде он признал вину, но отказался давать показания. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает "Ростов-Газета".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале житель Гуково Ростовской области был приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата.

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Примечание:

"Дело о поджоге военкомата в Волгограде дошло до суда", "Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Три жителя Ростова-на-Дону задержаны за подготовку поджога военкомата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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