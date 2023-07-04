Суд в Ростове-на-Дону осудил юношу за попытку поджога военкомата

04 июля 2023, 03:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

К шести годам воспитательной колонии приговорен 17-летний юноша из Красноярска, которого суд признал виновным в попытке поджога военкомата в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, юноша, находясь в Красноярске, в 2022 году стал сторонником экстремистской организации, название которой не разглашается.

В том же году он приехал в Ростов-на-Дону, где решил поджечь здание военного комиссариата, пишет 3 июля 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Юноша изготовил 16 "коктейлей Молотова", однако не успел совершить поджог - его задержали силовики. На суде он признал вину, но отказался давать показания. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает "Ростов-Газета".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале житель Гуково Ростовской области был приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.