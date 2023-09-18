Задержаны подозреваемые в попытке поджога военкомата в Ростове-на-Дону

18 сентября 2023, 18:01

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В Ростовской области задержаны двое подозреваемых в подготовке к поджогу административного здания, сообщила ФСБ. Один из задержанных пояснил, что планировал поджечь военкомат.

В Ростовской области задержаны двое граждан России "в момент подготовки к поджогу административного здания", сообщила сегодня ФСБ. По версии ведомства, они по заданию представителей запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» (ЛСР) готовили в регионе "диверсионно-террористические акты".

"В ходе их личного досмотра обнаружено и изъято: 4 бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в «ЛСР»*", - сообщило ведомство на своем сайте, отметив, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

У одного из задержанных найдены два коктейля Молотова, которые он намеревался бросить в военкомат, сообщает сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах 161.ru.

Издание опубликовало видеоролик, состоящий из двух фрагментов. В первой части видео показано, как несколько силовиков в темное время суток держат мужчину, лежащего на земле. Человек за кадром спрашивает: "Что у тебя за вещи с собой?". "Два коктейля", - отвечает задержанный. "Что ты собирался сделать?" – спрашивает силовик. "Я против мобилизации, поэтому хотел кинуть в военкомат", - говорит задержанный.

Во второй части видео молодой человек, чье лицо заретушировано, сидит в кабинете перед видеокамерой и сообщает, что состоял в чате легиона «Свобода России»*. "На меня вышел агент СБУ с предложением приехать на территорию Ростова-на-Дону для последующей эвакуации в Украину. Я выполнил его указания, приехал в Ростов-на-Дону 9 сентября вечером", - говорит на видео задержанный.

По его словам, представитель СБУ выдал ему задание на поджог военкомата. "Обеспечив меня всеми средствами и инструкцией по изготовлению зажигательной смеси. 15 сентября в час ночи с двумя зажигательными смесями в рюкзаке я выдвинулся в сторону военкомата, где, не дойдя, был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал молодой человек.

Второй задержанный, по словам источника в правоохранительных органах - 19-летний житель Ростова-на-Дону, который подозревается в попытке поджечь военкомат на проспекте Ленина, пишет издание.

"Кавказский узел" писал также, что в начале июля в Ростове-на-Дону был приговорен к шести годам воспитательной колонии 17-летний юноша из Красноярска, признанный виновным в попытке поджога военкомата. В феврале житель Гуково Ростовской области был приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата.

В начале августа в Волгограде были задержаны две женщины, подозреваемые в попытке поджога военкомата: 82-летняя глава организации "Дети военного Сталинграда" Римма Второва и 31-летняя женщина.

Волна поджогов военкоматов была зафиксирована в России после объявления частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

24 августа был приговорен к шести годам колонии строгого режима житель Краснодара Олег Важдаев, задержанный в сентябре 2022 года по подозрению в попытке поджога военкомата. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. 29 марта адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. Адвокат сообщил, что Важдаев признал вину в поджоге, однако исключил идейную подоплеку.

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