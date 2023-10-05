Баку требует гарантии безопасности коридора в Нахичевань

05 октября 2023, 10:49

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Власти Азербайджана не требуют открытия экстерриториального коридора через Армению в Нахичевань, но настаивают, чтобы Ереваном были предоставлены гарантии безопасности движения на этом участке, заявил представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июня стало известно, что Армения и Азербайджан пришли к согласию о том, что первым этапом разблокировки транспортных коммуникаций станет запуск железной дороги Ерасх – Горадиз, проходящей через Нахичевань. При этом ранее, 2 июня, в Москве на заседании рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России было достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз.

Зангезурский коридор между Баку и Нахичеванью выгоден не только Азербайджану, он также улучшит сообщение Армении с Ираном и Россией, заявили в декабре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт.

Власти Азербайджана не выдвигают требования открыть экстерриториальный коридор через Армению в Нахичевань (Зангезурского коридора), однако Баку настаивает, чтобы Ереван предоставил надежные гарантии безопасности движения на этом участке, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Мы признаем, что это суверенная территория Армении. Другой вопрос, как они [в Ереване] будут обеспечивать безопасность [движения на этом участке]", – привел сегодня его слова "Интерфакс".

Баку будет настаивать на том, что Ереван предоставил надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахичевань. Однако Азербайджан имеет план "Б" на случай, если Армения начнет затягивать процесс, подчеркнул Амирбеков.

Напомним, в декабре 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги. "По железной дороге Ерасх – Джульфа – Ордубад –Мегри – Горадиз Армения получит доступ к Ирану и России, а Азербайджан – железнодорожное сообщение с Нахичеванью", – привело 16 декабря 2021 года слова Пашиняна News.am.

В сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи заявили, что Баку не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия.

В свою очередь аналитики в Баку заявили, что власти Азербайджана настаивают на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину.

"США и Франция обозначили "красные" линии, что дорога не может быть экстерриториальной. Россия и Турция придумали хитрую комбинацию. Чтобы избежать очередного противостояния с Западом, отказались от идеи экстерриториального коридора, но коммуникации будут разблокировать так, как это нужно России и Турции. Об армянских интересах никто не спрашивает, а сама армянская власть не в состоянии озвучить свои", – отметил в июне текущего года политолог Армен Ованнисян.

При этом в октябре 2022 года Пашинян заявил об открытии трех КПП на армяно-азербайджанской границе, добавив, что ждет реакции Баку на это предложение. Азербайджан продолжает настаивать на открытии экстерриториального коридора с Нахичеванской автономной республикой, иные предложения его не интересуют, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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