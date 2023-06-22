Аналитики поспорили о сроках запуска дороги в Нахичевань

22 июня 2023, 00:00

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В запуске железнодорожного сообщения Ерасх-Горадиз заинтересованы Россия, Азербайджан и Турция, но политические и экономические препятствия делают его возможным лишь в отдаленной перспективе, заявили армянские политологи. Заявление вице-премьера Армении о разблокировке коммуникаций обусловлено соглашением с Россией о контроле за дорогой, а построить дорогу можно за год, предположили азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня в Москве на заседании рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука – было "достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз", сообщил Оверчук. Стороны договорились продолжить работу в рамках трёхсторонней рабочей группы, отметил он. Сегодня Григорян заявил, что Армения и Азербайджан пришли к согласию о том, что первым этапом разблокировки транспортных коммуникаций станет запуск железной дороги Ерасх – Горадиз, проходящей через Нахичевань, заявил сегодня вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В декабре 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги. "По железной дороге Ерасх – Джульфа – Ордубад –Мегри – Горадиз Армения получит доступ к Ирану и России, а Азербайджан – железнодорожное сообщение с Нахичеванью", – привело 16 декабря 2021 года слова Пашиняна News.am.

Сторонам удалось внести конкретику в план работы разблокировки коммуникаций, но перспектива запуска самого железнодорожного сообщения довольно скептическая, заявил политобозреватель Акоп Бадалян. Россия и Турция пытаются обойти требования Запада и запустить железную дорогу, учитывая собственные интересы, отметил политолог Армен Ованнисян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что стороны внесли конкретику, с чего начинается разблокировка коммуникаций. Достичь этого консенсуса удалось, так как ни одна из сторон, по его словам, не была принципиально против этого.

"Если до сих пор в общих чертах говорили о разблокировки коммуникаций, то сейчас объявили о запуске железной дороги. Запуск исходит из интересов крупных геополитических игроков, и это, в свою очередь, также позволило достичь консенсуса", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом политобозревателя сомневается, что у консенсуса есть серьезные перспективы. "В конечном счете, это выбор темы работы. Сложности будут с вопросами механизмов российского контроля, в соответствии с трехсторонним заявлением, строительства дороги, режима перехода границы. Азербайджан уже строит свой участок, армянская сторона же заявила, что приступит к строительству, когда будет конкретика, чтобы избежать лишних расходов", - пояснил Бадалян.

От того, как будут развиваться переговоры, зависит, какие законодательные поправки будут нужны после запуска железной дороги, добавил он. "Если они будут развиваться в логике открытия межгосударственных сообщений, как с Грузией и Ираном, никаких законов не придется менять. Но если будут достигнуты соглашения о каких-то особых режимах пограничного перехода и таможенного контроля, возможно, что потребуются изменения в законодательстве", - отметил политобозреватель.

Кроме политического согласия, необходимо также оценить экономические возможности запуска железной дороги, считает Бадалян. "Помимо того, сколько продлятся политические переговоры, строительство железной дороги потребует времени. В частности, зависит от технического состояния полотна в Нахиджеване. На армянском участке нужно прокладывать новое полотно, что обойдется в 200 миллионов долларов. Но сколько потребуется по времени, сказать сложно. В Армении автомобильные дороги строят медленно. Не думаю, что в ближайшей перспективе смогут запустить железнодорожное сообщение", - сказал он.

Запуск железной дороги исходит из интересов России, Турции и Азербайджана, уверен политолог Армен Ованнисян."Вопрос в том, способны ли Россия с Турцией и Азербайджаном построить эту дорогу? Сомневаюсь. Есть многочисленные препятствия, в частности, ситуация в самой России и скептическое отношение Запада к этому проекту. Хотя Запад и не против разблокировки коммуникаций. США и Франция обозначили "красные" линии, что дорога не может быть экстерриториальной. Россия и Турция придумали хитрую комбинацию. Чтобы избежать очередного противостояния с Западом, отказались от идеи экстерриториального коридора, но коммуникации будут разблокировать так, как это нужно России и Турции. Армянские интересы никто не спрашивает, а сама армянская власть не в состоянии озвучить свои", - заявил Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

Он сомневается, что железную дорогу удастся запустить в ближайшей перспективе. "Километровый участок дороги Север-Юг строят годами, что говорить о таком серьезном проекте", - пояснил политолог.

По его словам, Армения на законодательном уровне не закрывала границу с кем-либо из своих соседей. "Нет никакого нормативного решения о закрытии КПП. Есть решение Турции о блокаде Армении, в Армении официально нет закрытых границ. Для открытия дороги достаточно подписать двусторонний договор", - подчеркнул он.

Слова Мгера Григоряна о том, что Баку и Ереван достигли "важного консенсуса" относительно разблокировки коммуникаций и это должно начаться с запуска железной дороги, можно считать "ожидаемой сенсацией", подчеркнул руководитель Центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли. "В принципе, логика переговоров, причем в обоих форматах "западном" и "российском", в последнее время к этому и шла. В принципе уже по окончании переговоров 14 мая в Брюсселе лидеров Азербайджана и Армении председатель совета ЕС Шарль Мишель заявил о сближении позиций Баку и Еревана относительно восстановления железнодорожного сообщения между двумя странами. Потом 2 июня в Москве состоялась многочасовые уже предметные переговоры по этому вопросы в рамках трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. По словам последнего, в ходе встречи главы Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов, касающихся делимитации границы. "По коммуникациям стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этой теме в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахичеванью и через нее. Их соответствующим группам было поручено согласовать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации", – далее указал глава совета ЕС.

Он полагает, что "оптимистичное" заявление Григоряна может быть связано с "достижением соглашения между Ереваном и Москвой". "В этом вопросе больше расхождений во взглядах было между Ереваном и Москвой нежели между Азербайджаном и Арменией. Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года безопасность коммуникаций, проходящих из Азербайджана в Нахичевань должны обеспечивать пограничные войска ФСБ России. Армения впоследствии стала усматривать в этом ограничение своего суверенитета. Москва же выступала против. Сейчас, видимо, стороны пришли к какому-то согласию. Возможно ,контроль за безопасностью будет двойным – со стороны российских пограничников и армянских силовиков", - сказал Джафарли.

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана", - говорится в пункте 9 трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года, текст которого опубликован на "Кавказском узле".

Для Азербайджана в целом и в особенности после установки погранично-пропускного пункта на Лачинской дороге этот вопрос уже не имеет принципиального значения. "Дело в том, что Азербайджан и Армения окажутся во взаимозависимой ситуации и этой будет гарантией безопасности. Если на железной дороге, следующей из Азербайджана в Нахичевань, будут возникать какие то проблемы для азербайджанских грузов и пассажиров, то аналогичные проблемы Баку может создать на Лачинской дороге для грузов из Армении в Карабах и соответственно пассажирам. Помимо того, Армения также будет пользоваться железной дорогой для перевозок в Иран и ее поезда будут следовать через Нахичевань, который также является азербайджанской территорией. А для железнодорожного сообщения с Россией армянские составы будут дважды заезжать на территорию Азербайджана – сначала в Нахичеване, а потом через "материковую" территорию страны", - сказал Джафарли.

По его словам, эта же взаимозависимость позволит сторонам договариваться о взаимовыгодных условиях в решении вопросов таможенного оформления грузов, транзитных тарифов.

Комментируя слова вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева о том, что Баку настаивает на выполнении пункта 9 Трехстороннего заявления, Джафарли счел его озвученным в рамках переговорной стратегии. "Да, такое заявление было, но оно на мой взгляд продиктовано соображениями усиления позиций в целом на переговорах между Азербайджаном и Арменией с целью в дальнейшем добиться встречного компромисса с противоположной стороны по какому-либо другому пункту переговоров».

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 10 июня сообщил, что переговоры о разблокировании коммуникаций "ведутся на основе 9 пункта совместного заявления". "Задачи предельно ясны. Предусмотрено восстановление имевшихся и строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана. Будет обеспечено осуществление как пассажирских, так и грузовых перевозок, а также транспортных средств", - сказал он в интервью Report. При этом Мустафаев добавил, что контроль за транспортным сообщением, согласно трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года, "будут осуществлять органы пограничной службы ФСБ России".

Для разблокировки транспортных коммуникаций и запуска железной дороги никаких законодательных изменений в Азербайджане не нужно принимать, отметил Джафарли. Однако, на его взгляд, возможны изменения в отдельных нормативных актах, регулирующих таможенные вопросы или железнодорожные и автомобильные перевозки.

Джафарли отметил, что Азербайджан свою часть дороги Горадиз – Агбенд – до границы с Арменией уже строит и проект будет завершен к концу этого года или началу следующего года. В НАР железная дорога продолжает функционировать и надо всего несколько километров достроить участок до Араздейна (Ерасха) на территории Армении, добавил эксперт. Джафарли считает, что "несложно и недолго" можно будет построить и 46-километровый участок дороги через территорию Армении. "В советское время там была дорога. Возможно рельсы там разобрали, но укрепленная полоса сохранилась и поэтому в течение года там вполне реально построить новую магистраль", - сказал Джафарли.

Уже по итогам московской встречи вице-премьеров 2 июня было заявлено о достижении общего понимания по железнодорожному маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз, который в Азербайджане называют Зангезуром, потому что магистраль проходит через регион, который исторически назывался Зангезуром, сказал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Что касается фразы Григоряна о том, что участки железнодорожной магистрали "должны быть под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, по территории которых будет проходить дорога", то, для Азербайджана это проблем не создает, далее сказал Джуварлы. "Это больше беспокоило Армению. Ведь у нее границу с Ираном охраняют российские пограничники и передача еще одной границы – с Азербайджаном и контроль над железной дорогой подразделениям ФСБ РФ весьма болезненно воспринимается в Ереване. Возможно, сейчас руководство Армении пришло к какому то согласию с российской стороной и добилось полного или частичного участия в контроле над дорогой", - отметил Джуварлы.

Вместе с тем, он подчеркнул, что если железную дорогу через Армению будет контролировать сама армянская сторона, то это, в принципе станет нарушением пункта 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и Азербайджан может поставить вопрос о взятии под полный контроль Лачинской дороги и ухода с нее российских миротворцев.

Получить комментарии в Кабинете министров Азербайджана по заявлению Григоряна не удалось. В ведомстве отметили, что данный вопрос хотя и относится в компетенции сопредседателя трехсторонней рабочей группы вице-премьера Шахина Мустафаева, однако его эти функции не относятся к полномочиям в рамках Кабинета министров, а являются специальной миссией, которая на него возложена главой государства.

25 мая Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Ильхам Алиев в ответ отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая Алиев пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

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