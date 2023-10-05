Юристы оценили перспективы расследования инцидента с мобилизованными из Северной Осетии

05 октября 2023, 04:22

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Мобилизованный из Северной Осетии Арсен Темираев, заявлявший об избиении сотрудниками военной полиции, назвал своих обидчиков самозванцами, хотя глава республики подтверждал пренадлежность нападавших к ведомству. Подследственность и статья, по которой будет расследоваться инцидент, зависят от итоговой официальной версии произошедшего, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный из Северной Осетии Арсен Темираев обвинил сотрудников военной полиции в избиении и пытках, а также оскорблении по национальному признаку. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал такое отношение к военным недопустимым.

Мобилизованный из Северной Осетии Арсен Темираев отказался от претензий к сотрудникам военной полиции, заявив, что избившие его и его сослуживцев люди были “самозванцами”. По его информации, все участники избиения уже задержаны. Комментировать “Кавказскому узлу” детали произошедшего Темираев отказался.

«По нашему делу идет крупное разбирательство. До меня донесли информацию, что нападение было со стороны самозванцев, которые нацепили на себя повязки, сделали поддельные корочки и таким образом они уже промышляли какое-то время. По ним проводятся определенные мероприятия», - сообщил Арсен Темираев на видео, опубликованном в Telegram-канале журналистки Арзу Мамедовой спустя сутки после того, как Меняйло подтвердил информацию об инциденте с участием военной полиции.

Расследованием избиения мобилизованных должно заниматься военное следственное управление, считает военный юрист, пожелавшая остаться неназванной.

«Так как инцидент предположительно произошел на территории Запорожской области, это посредственность военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск с дислокацией в Запорожской области», - отметила она.

По ее словам, уголовное дело может быть возбуждено по факту превышения должностных полномочий со стороны представителей военной полиции.

«Применение насилия сотрудниками военной полиции сейчас должно квалифицироваться по новой части 4 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением пытки. Раньше подобного рода инциденты зачастую квалифицировались как превышение должностных полномочий с применением насилия», - пояснила юрист корреспонденту «Кавказского узла».

Военный юрист Владимир Морозов допускает, что дело будет передано в следственное управление СК в Запорожской области.

«Если подтвердятся слова Темираева о том, что это были самозванцы с липовыми корочками, возможно, будет возбуждено дело по части 2 статьи 327 УК России - оборот поддельных документов. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до двух лет и делом должна заниматься не военная прокуратура или военное следственное управление, а СК по Запорожской области», - сказал он «Кавказскому узлу».

Если все же выяснится, что в инциденте участвовали представители военной полиции, дело может быть возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (286 УК России), добавил он.

«Если будет доказано, что они применяли насилие или угрожали насилием, применяли оружие или спецсредства и в результате зафиксированы тяжкие последствия, то, согласно части 4 этой статьи, это наказывается лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет», - отметил Морозов.

Юрист Максим Грибенюк также считает, что подведомственность расследования зависит от статьи уголовного дела. «Пока из имеющейся информации мне не ясно, были это представители военной полиции или нет, а от этого многое зависит. Если нет, то следователи могут квалифицировать это как бытовой конфликт. Но если все же это была военная полиция, то, безусловно, дело будет расследоваться военной прокуратурой», - сказал он «Кавказскому узлу».

Действия силовиков в этом случае можно квалифицировать как превышение должностных полномочий, отметил он.

«Если показания Темираева и его товарищей подтвердятся, то квалифицировать действия сотрудников военной полиции можно будет как превышение должностных полномочий. В зависимости от того, какие были нанесены увечья, будет определяться наказание. Но это все в теории, поскольку я не уверен, что на практике будет реальное расследование и наказание виновных», - подчеркнул юрист.

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