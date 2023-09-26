Меняйло отреагировал на конфликт мобилизованных и военной полиции

26 сентября 2023, 19:00

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Мобилизованный из Северной Осетии Арсен Темираев в своем видеообращении обвинил сотрудников военной полиции в избиении и пытках, а также оскорблении по национальному признаку. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что такое отношение к военным недопустимо.

Мобилизованный Арсен Темираев рассказал, что в Запорожской области к нему и его сослуживцами, когда они восстанавливались после ранения, 24 сентября ворвалась военная полиция. "Ничего нам не разъясняя, нас сразу лицами в пол. начали нас прикладами бить по голове. У меня все голова полностью иссечена. все тело полностью избито", - рассказал он на видео, которое разместила 25 сентября в своем Telegram-канале журналист Арзу Мамедова.

Темираев отметил, что когда они лежали на полу, что один из сотрудников военной полиции выпустил рожок из автомата и потом приложил раскаленное дуло к спине. Когда же их посадили в машину, избиение продолжилось и там. По егт словам, военная полиция напала на них из-за обвинений местной жительницы — та назвала Темираева и его товарищей насильниками и педофилами.

Военный отметил, что сотрудники военной полиции оскорбляли его и другого сослуживца, кабардинца, по национальному признаку. "Когда такие вещи происходят, ты начинаешь сомневаться вообще во всем. Нас просто втоптали <в грязь>", - сказал он. Он отметил, что за них вступились другие военные, в том числе из Северной Осетии и Чечни, которые оказались в военной комендатуре, в итоге выяснилось, что обвинение было ошибочным. "Я уже мысленно попрощался со своей жизнью, и если бы не наши парни, возможно этого обращения не было бы", - заявил Темираев. На видео он находится в капюшоне, у правого глаза ссадины и синяки, на лоб наложена повязка.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что конфликт между военнослужащими и военной полицией 70 полка "действительно произошёл". "Сразу связался с руководством Южного военного округа, о случившемся сразу доложено командующему 58-й общевойсковой армии. Наши ребята ежедневно, ценой собственной жизни, выполняют боевые задачи! Такое отношение недопустимо ни к ним, ни к одному воину, который защищает на передовой суверенитет России!", - написал он в своем Telegram-канале, пообещав, что по итогам разбирательства "каждый из виновных понесет наказание".

"Кавказский узел" также писал, что 10 апреля глава Северной Осетии сообщил о начале проверки действий командира подразделения, в котором издевались над мобилизованным. В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии, проверку начала военная прокуратура, пояснил он. 18 апреля он отчитался, что конфликт между бойцами в полку, где служат мобилизованные из Северной Осетии, был вызван недопониманием и улажен после вмешательства властей.

Видеозапись инцидента, на который отреагировал Меняйло, опубликовал телеграм-канал Baza. На видео показан мужчина, стоящий на коленях и вытирающий кровь с лица. За кадром двое мужчин оскорбляют его, используя нецензурную лексику, один из мужчин несколько раз бьет его ногой, в том числе по лицу.

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