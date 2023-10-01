Виктор Пустовой. Фото: администрация МУК "Районный исторический музей" станицы Кущевская https://vk.com/wall-204701543_843

01 октября 2023, 06:58

Офицер из станицы Кущевской погиб на Украине

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На Украине погиб старший лейтенант Виктор Пустовой из станицы Кущевской. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 220 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 28 сентября общее число военнослужащих из Краснодарского края, чья гибель была подтверждена в ходе спецоперации на Украине, достигло 219.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старшего лейтенанта Виктора Пустового из станицы Кущевской. Он похоронен на "Аллее Героев" центрального кладбища станицы, сообщила 20 сентября администрация государственного Районного исторического музея станицы Кущевская на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 220 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Инженер из Краснодара убит в ходе СВО", "Боец из Волгограда убит в военной операции", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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