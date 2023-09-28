Власти сообщили о гибели на Украине 26 военных из Краснодарского края

28 сентября 2023, 00:15

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Михаил Мамонтов, Андрей Рыбалко, Сергей Науменко, Александр Бреус, Александр Никитченко, Сергей Сурженко, Николай Дуденко, Сергей Овасян, Иван Осипов, Игорь Федоров, Юрий Маруда, Александр Хохлов, Никита Шаламов, Руслан Андрющенко, Артем Каракян, Арсен Вартанян, Андрей Рычков, Алексей Калимбет, Дмитрий Костников, Сергей Денисов, Владимир Полторабатько, Евгений Батурский, Виталий Крапивкин, Андрей Щербина, Игорь Задорожний и Игнат Зубенко погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 219 жителей Кубани.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Чернов стал 193-м жителем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели в ходе военной операции на Украине уроженцев Отрадненского района стало известно из отчета главы района Андрея Волненко об открытии Аллеи героев.

Как следует из надписей на мемориальных плитах, фотографии которых опубликованы 21 сентября в Telegram-канале Волненкова, в ходе военной операции погибли несколько десятков жителей района. Среди них гвардии ефрейтор Михаил Мамонтов, Андрей Рыбалко, гвардии сержант Сергей Науменко, гвардии рядовые Александр Бреус, Александр Никитченко, Сергей Сурженко, Николай Дуденко, Сергей Овасян, Иван Осипов, старший лейтенант Игорь Федоров, сержант Юрий Маруда, младший сержант Александр Хохлов, старший прапорщик Никита Шаламов, прапорщик Руслан Андрющенко, рядовые Артем Каракян, Арсен Вартанян, Андрей Рычков.

Алексей Калимбет, уроженец станицы Баговской погиб на Украине, сообщила администрация Мостовского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски. После школы выучился на строителя, с 2015 года проходил срочную службу, затем служил по контракту. Погиб 13 марта 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 22 сентября.

Администрация Красноармейского района 13 сентября сообщила о создании аллеи памяти погибших в военной операции на Украине. В числе погибших в Telegram-канале районной администрации названы имена Дмитрия Костникова, Сергея Денисова, Владимира Полторабатько.

Евгений Батурский и Виталий Крапивкин погибли в ходе военной операции, их родным переданы ордена Мужества, сообщила администрация Гулькевичского района в своем Telegram-канале 15 сентября.

Андрей Щербина погиб в военной операции на Украине 11 октября 2022 года, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. После школы Щербина учился в Бриньковском казачьем кадетском корпусе, а после в Ейском казачьем кадетском корпусе. В 2021 году окончил военную академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ в Смоленске. Служил начальником зенитного ракетного расчета зенитной ракетной батареи. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале Бондаренко от 7 сентября.

В тот же день администрация Ейского района отчиталась о открытии мемориальной доски рядовому Игорю Задорожнему. Он жил в поселке Большевик, учился в школе поселка Советского. После окончания школы обучался в профессиональном училище № 66 г.Ейска. Отслужив срочную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации, заключил контракт. С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Погиб в начале марта 2023 года, указано в Telegram-канале районной администрации.

Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов сообщил о вручении ордена Мужества родным погибшего на Украине Игната Зубенко. Подробности о погибшем в сообщении от 6 сентября на странице Кузьминова "ВКонтакте" не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 219 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 00.10 мск 28 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2589 силовиков с юга России, в том числе 1302 – в СКФО и 1287 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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