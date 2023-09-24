Военнослужащий с Кубани погиб на Украине

24 сентября 2023, 14:57

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В военной операции на Украине погиб военнослужащий Сергей Чернов, сообщило Минспорта Кубани. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 193 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Вовин погиб на Украине, сообщила 1 сентября администрация Апшеронска. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 192 бойцов с Кубани.

В военной операции на Украине погиб сотрудник Минспорта Кубани Сергей Чернов, сообщил 23 сентября глава ведомства Серафим Тимченко, на публикацию которого сегодня обратило внимание 93.ru.

"Погиб наш коллега Сергей Юрьевич Чернов. Сергей ушёл добровольцем, не дожидаясь мобилизации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министра.

О гибели Чернова сегодня сообщило в своем телеграм-канале и краевое Минспорта. "Сергей долгие годы был связан со спортом. Перед тем, как записаться добровольцем на фронт, он работал в министерстве заместителем начальника отдела. Развивал массовый спорт в регионе", - сообщило ведомство, отметив, что у Чернова остались дочь и сын.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 193 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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