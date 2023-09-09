Военный из Апшеронска убит на Украине

09 сентября 2023, 21:06

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Виталий Вовин погиб на Украине, сообщила администрация Апшеронска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 192 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Вадим Крот, Дмитрий Белый, Александр Ткаченко и Ярослав Кримененко погибли на Украине. Общее число погибших в ходе военной операции на Украине, гибель которых подтвердили власти, достигло 191.

Администрация Апшеронска сообщила о гибели Виталия Вовина, отчитываясь о передаче его его родным ордена Мужества. Звание и обстоятельства гибели Вовина в сообщении от 1 сентября в Telegram-канале администрации города не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 192 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 21.00 мск 9 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2500 силовиков с юга России, в том числе 1278 – в СКФО и 1222 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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