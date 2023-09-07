Подтверждена гибель на Украине четверых бойцов из Краснодарского края

07 сентября 2023, 06:55

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Вадим Крот, Дмитрий Белый, Александр Ткаченко и Ярослав Кримененко погибли на Украине, сообщила администрация Щербиновского района С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 191 военного из Краснодарского края.

Кавказский узел" писал, что Артем Демченко стал 187-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший сержант Вадим Крот погиб на Украине, сообщила администрация Щербиновского района. Вадим родом из села Николаевка, в 2008 году по окончанию службы был призван в армию. В октябре 2013 года он подписал свой первый контракт на военную службу в войсках ВДВ, участвовал в операциях в Крыму, на Донбассе, в Сирии. Погиб 4 сентября 2022 года в Херсонской области, сообщила администрация в своем Telegram-канале в годовщину его гибели.

Ранее районные власти сообщили о гибели в военной операции еще нескольких земляков. Так, 9 июня администрация отчиталась об открытии мемориальных досок Дмитрию Белому и Александру Ткаченко, сотрудникам агрофирмы "Новощербиновская", погибшим в военной операции на Украине.

Дмитрий Белый родился 16 марта 1990 года в станице Кущевской, в 2007 году окончил школу № 7 села Ейское Укрепление, с июля 2012 года проходил срочную службу в армии. После службы работал на предприятиях Щербиновского района, в частности с марта 2021 года - в ООО «Агрофирма «Новощербиновская» на должности специалиста по охране труда. Погиб 13 марта 2023 года, ему было 32 года. Александр Ткаченко родом из Новочеркасска Ростовской области. Окончил школу в Апшеронске, там же получил профессию штукатура-маляра. В армии служил в ракетных войсках. Более 10 лет проработал в колхозе им. Калинина. С декабря 2019 года работал в ООО «Агрофирма «Новощербиновская» рабочим по комплексному облуживанию и ремонту зданий. Погиб 15 апреля, ему было 49 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.



Погибший на Украине Ярослав Кримененко - выпускник школы в селе Глафировка. По окончании 9-го класса поступил в Ейский полипрофильный колледж. Служил по контракту в звании гвардии старшего матроса. В феврале 2022 года в составе морской пехоты был командирован на Украину. Погиб 28 марта 2022 года, сообщила районная администрация 12 апреля, информируя об открытии мемориальной доски в школе, где учился Кримененко.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 191 бойца из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 01.30 мск 7 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2490 силовиков с юга России, в том числе 1271 – в СКФО и 1219 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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