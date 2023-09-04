Военный из Краснодарского края погиб на Украине

04 сентября 2023, 20:36

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Ефрейтор Артем Демченко погиб на Украине, сообщила администрация Архангельского сельского поселения. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 187 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Николай Павлович стал 186-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

20 августа в ходе специальной военной операции погиб наш станичник, старший наводчик реактивной артиллерийской батареи, ефрейтор Артем Демченко, сообщила 28 августа администрация Архангельского сельского поселения Тихорецкого района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 187 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 20.30 мск 4 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2478 силовиков с юга России, в том числе 1264 – в СКФО и 1214 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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