Боец из Краснодарского края убит на Украине

01 сентября 2023, 18:22

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Николай Павлович погиб на Украине, сообщила администрация Каневского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 186 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Дмитрий Шириханов и рядовой Алексей Кожокару погибли на Украине. Общее число погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев Кубани. о гибели которых сообщали власти, достигло 185.

Николай Павлович погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Каневского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

Ранее администрация школы сообщила, что 29-летний Николай Павлович погиб 30 июля. Павлович закончил школу в станице Новодеревянковской 2011 году. После окончания одиннадцати классов был призван на службу в армию России, "после армии дальнейшая судьба Николая была связана со службой и участием в боевых действиях на Донбасс", - говорится в сообщении от 6 августа в Telegram-канале школы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 186 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 18.00 мск 1 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 24473 силовиков с юга России, в том числе 1262 – в СКФО и 1211 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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