01 сентября 2023, 18:22

Боец из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Павлович погиб на Украине, сообщила администрация Каневского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 186 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Дмитрий Шириханов и рядовой Алексей Кожокару погибли на Украине. Общее число погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев Кубани. о гибели которых сообщали власти, достигло 185.

Николай Павлович погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Каневского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

Ранее администрация школы сообщила, что 29-летний Николай Павлович погиб 30 июля. Павлович закончил школу в станице Новодеревянковской 2011 году. После окончания одиннадцати классов был призван на службу в армию России, "после армии дальнейшая судьба Николая была связана со службой и участием в боевых действиях на Донбасс", - говорится в сообщении от 6 августа в Telegram-канале школы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 186 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 18.00 мск 1 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 24473 силовиков с юга России, в том числе 1262 – в СКФО и 1211 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Девять военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Стихийный мемориал сбитым "вагнеровцами" летчикам возник в Ростове-на-Дону", "Инженер из Краснодара убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 сентября 2023, 19:05

01 сентября 2023, 17:37

  • Политологи подчеркнули роль Москвы в отставке Арутюняна

    Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал заявление об отставке в парламент, функции главы государства до избрания нового президента будет исполнять спикер Национального собрания, сообщила пресс-служба парламента. Отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении, считает политолог Давид Карабекян. Парламенту предстоит нелегкий выбор, так как на пост президента не подойдут представители известных кланов, указал глава Революционной партии Артур Осипян.

01 сентября 2023, 16:49

01 сентября 2023, 15:52

01 сентября 2023, 15:06

  • Следователи отказались от проверки по жалобе Албагачиева

    Жалоба на недостаточную медпомощь в колонии уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву и на избиение другого заключенного перенаправлена в прокуратуру, сообщили следователи. Защита осужденного решила обжаловать отказ в проведении проверки.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи