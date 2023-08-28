28 августа 2023, 23:25

Два военных из Краснодарского края погибли на Украине

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Лейтенант Дмитрий Шириханов и рядовой Алексей Кожокару погибли на Украине, сообщила администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 185 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный инженер-механик из Краснодара Владимир Котов стал 183-м жителем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Командир мотострелкового взвода лейтенант Дмитрий Шириханов и гвардии рядовой Алексей Кожокару погибли в ходе военной операции на Украине. Шириханову было 40 лет, Кожокару - 24 года, сообщила сегодня администрация Туапсинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 185 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 23.20 мск 28 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2447 силовиков с юга России, в том числе 1252 – в СКФО и 1195 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Сержант из Красноярского района погиб на Украине", "Боец из Волгограда убит в военной операции", "Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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