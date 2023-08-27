Инженер из Краснодара убит в ходе СВО

27 августа 2023, 06:52

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На Украине погиб мобилизованный инженер-механик из Краснодара Владимир Котов. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 183 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа стало известно, что на Украине погибли Андрей Марцинкявичус, Вадим Гудзь и Сергей Антоненко. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) не менее 182 жителей Краснодарского края.

Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель Краснодара Владимир Котов, сообщил в своем Telegram-канале 17 августа депутат городской Думы Краснодара Александр Сафронов.

Котов по образованию инженер-механик. Лейтенант запаса, был мобилизован в зону СВО, служил в 72-й бригаде, добавил депутат.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 183 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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