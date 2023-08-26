26 августа 2023, 10:24

Трое военных с Кубани погибли на Украине

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Андрей Марцинкявичус, Вадим Гудзь и Сергей Антоненко погибли на Украине, сообщили власти Каневского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 182 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 августа стало известно, что на Украине погиб младший сержант Руслан Филенко. Он стал, по меньшей мере, 179-м жителем Краснодарского края, чья гибель во время специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погибли жители Каневского района Андрей Марцинкявичус и Вадим Гудзь, передали 26 августа "Кавказ. Реалии"*.

На Украине также погиб житель района Сергей Антоненко. С родственниками Марцинкявичуса, Гудзя и Антоненко встретился глава Каневского района Александр Герасименко и военный комиссар Александр Лейко. Они передали родственникам погибших ордена Мужества, которыми военные награждены посмертно, сообщила на своем сайте газета "Каневские зори".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 182 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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