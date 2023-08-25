25 августа 2023, 09:16

Военнослужащий с Кубани погиб в военной операции на Украине

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В военной операции на Украине погиб младший сержант Руслан Филенко, сообщил глава Тбилисского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 179 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа в военной операции на Украине погиб атаман Небугского хуторского казачьего общества Александр Ювица, сообщила администрация Туапсинского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 178 бойцов из Краснодарского края.

В военной операции на Украине погиб 25-летний младший сержант Руслан Филенко, который отправился в зону боевых действий добровольцем, сообщил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Филенко погиб 4 августа "при выполнении задач в ходе СВО", говорится в публикации на странице чиновника во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 179 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 августа 2023, 08:22

25 августа 2023, 07:26

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