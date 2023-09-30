Спасатели сообщили о 170 найденных телах и останках при взрыве близ Степанакерта

30 сентября 2023, 00:05

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Азербайджанские спасатели извлекли тела 48 погибших при взрыве на складе топлива около Степанакерта, сообщило МЧС Азербайджана. По данным госслужбы Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям, с начала поисково-спасательной операции найдены 170 тел и останков.

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. В результате взрыва по данным на 26 сентября погибли 68 человек, еще 105 числятся пропавшими без вести, ранения получили 290 человек, они эвакуированы для лечения в Армении. МЧС Азербайджана направило своих сотрудников для тушения огня и поиска пропавших без вести в результате взрыва на топливном складе, также была оказана помощь в лечении пострадавших, в том числе лекарствами и оборудованием.

МЧС Азербайджана вечером 29 сентября сообщило о завершении поисково-спасательной операции на месте взрыва склада с бензином близ Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. "Кавказского узла"), сообщило ведомство. В результате операции спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела 48 человек, далее отмечено в пресс-релизе.

На месте предприняты необходимые меры безопасности, отметило ведомство. На сайте МЧС Азербайджана опубликовано фотографии и видеозаписи с места спасательной операции, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На месте взрыва на складе горючего близ Степанакерта обнаружено 170 тел и останков, сообщила 29 сентября Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook. "Обнаружены и доставлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы, в целом, 170 тел и останков. Личные вещи были перевезены в оперативный штаб", - говорится на странице ведомства. Также отмечается, что тела и останки будут перевезены в Армению для опознания.

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