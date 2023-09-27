27 сентября 2023, 23:19

Полиция раскрыла подробности убийства двух человек в Левашах

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Конфликт двух молодых людей стал причиной драки, а затем и перестрелки между двумя семьями, в ходе которой погибли два человека, один из которых сотрудник полиции. Три человека задержаны, скрывшиеся участники драки объявлены в розыск, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, убиты сегодня при перестрелке в селе Леваши, еще несколько человек ранено. Полиция объявила в розыск жителя села Багаудина Гусенгаджиева.

Конфликт между двумя молодыми жителями села Леваши произошёл накануне, сообщило сегодня МВД Дагестана.

"Позже, уже с привлечением родственников с обеих сторон (более 25 человек), они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом. Словесная перепалка переросла в драку. По разные стороны конфликта оказались члены двух семей", - говорится в сообщении.

На место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, чтобы урегулировать конфликт. "Во время драки один из её участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал "Сайгу" и выпустил по толпе автоматную очередь. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову. Скрывшиеся участники инцидента объявлены МВД по Республике Дагестан в розыск", - проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.

Трое подозреваемых уже задержаны, еще один участник драки, Мурад Гусенгаджиев, объявлен в розыск, говорится в другой публикации в Telegram-канале ведомства.

Начато расследование уголовного дела по статье об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану в своем Telegram-канале.

Прокуратура Дагестана поставила "на контроль ход и и результаты процессуальной проверки по факту перестрелки в Левашинском районе", отмечается в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал случившееся "немыслимым преступлением". "Бытовой конфликт двух молодых людей, который можно было решить на словах, закончился настоящей трагедией – погибли люди. Двое убитых, в том числе сотрудник полиции, есть раненые. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации, а преступники будут наказаны по всей строгости закона", - отметил глава республики в своем Telegram-канале. 

Он выразил соболезнования семьям погибших, а также призвал дагестанцев "быть благоразумными и не совершать поступки, которые невозможно будет исправить". "Наши братья сейчас защищают безопасность Родины на передовой, и их ровесники, оставшиеся дома, должны вести себя достойно, не забывая об ответственности и ценности человеческой жизни", - заключил Меликов.

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Примечание:

"Арестован пятый фигурант дела о смерти Курбана Далгатова", "Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции", "Суд отказал родным Капланова в аресте братьев Курбановых".

Автор: "Кавказский узел"

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