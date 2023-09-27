Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

27 сентября 2023, 21:27

Два человека убиты при перестрелке в Дагестане

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Два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, убиты в перестрелке, еще несколько человек ранены. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

Сегодня, примерно в 17:30 мск в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции, сообщило сегодня управление МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 26-летний житель села Леваши Багаудин Гусенгаджиев, указано в сообщении. В нем также говорится, что участники инцидента скрылись на четырех машинах, три из них без номерных знаков - "Веста", "Тойота RAV 4" и "Лексус!" и "Тойота 200" с номерными знаками. 

"Кавказский узел" также писал, что 31 мая глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов был найден застреленным. В тот же день местный житель Таибов признался в убийстве и сдался полиции. Свои действия он объяснил конфликтом из-за недвижимости. По словам подозреваемого, глава села "не давал документы" на дом, утверждая, что дом не числится за ним, а позднее Таибов "узнал, что он мои дома переоформил на другого человека". "И вот после долгих мучений я решился на такой шаг, я застрелил его", - заявил Таибов на видеозаписи, опубликованной следствием.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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