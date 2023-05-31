Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции

31 мая 2023, 15:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель села Рубас признался в убийстве главы села и сдался полиции. Свои действия он объяснил конфликтом из-за недвижимости.

Как писал "Кавказский узел". в Дагестане найден застреленным глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов.

Сегодня примерно в 12.00 у своего дома был убит 62-летний житель села Рубас Дербентского района. Подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном.Он пояснил, что у него с убитым был серьёзный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени, сообщило сегодня МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

На приложенном к записи видео мужчина поясняет причину убийства. "Он мои дома продал, меня бомжом сделал. Этот человек меня сделал бомжом", - говорит пожилой мужчина.

На другой видеозаписи тело погибшего, закрытое тканью, лежит на дороге рядом с машиной скорой помощи. Рядом стоят еще несколько машин.

Представитель администрации Дербентского района рассказал, что подозреваемый в убийстве сам сообщил о случившемся. "В 12.25 по системе 112 поступила информация от гражданина Таибова Садыка Гаджибабаевича о том, что он застрелил главу села Рубас на место была отправлена скорая помощь и наряд полиции. Гибель села Рубас от огнестрельного ранения в грудь в область сердца подтвердила бригада скорой помощи. Глава села Рубас, Байрамбегов Гаджикурбан Халилович, 1961 года рождения, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте", - говорится в аудиозаписи, которую в своем Telegram-канале опубликовала сегодня РГВК "Дагестан".

Как следует из записи с видеокамер, которую опубликовал сегодня Telegram-канал "Только факты", мужчина в белой рубашке медленно шел по дороге около трех стоящих автомобилей. Другой мужчина вышел с водительского места одного из автомобилей держа оружие в правой руке, подошел к нему вплотную и выстрелил в него в район груди. Первый мужчина упал. После этого второй мужчина сделал еще один выстрел и пошел к своей машине. Через пару секунд прибежали люди, не менее семи человек, однако человек с оружием сел в свою машину и уехал, следует из видеозаписи.

Следком Дагестана в своем Telegram-канале сообщил, что на место выехала следственная группа. "Следователи Дербентского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следкома РФ по Дагестану совместно с криминалистами и заместителем руководителя регионального управления Следкома России по РД выехали на место происшествия в село Рубас , где было совершено убийство главы села", - говорится в сегодняшнем сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.