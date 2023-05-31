Убит глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Фото: SHOT

31 мая 2023, 13:46

Глава села убит в Дагестане

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В Дагестане найден застреленным глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов.

В Дербентском районе убит глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов, сообщает РИА "Дагестан". По данным источника в силовых структурах Дагестана, Байрамбегов был застрелен сегодня на въезде в село, он получил огнестрельное ранение в грудь, пишет агентство.

Гаджикурбан Байрамбегов семь лет работал в администрации. Он был убит во время обеденного перерыва, когда поехал на свалку, чтоб вывезти мусор. Его тело нашли в ста метрах от въезда в село, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал Mash Gor.

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Примечание:

"Два человека погибли в дагестанском селе во время полицейского рейда", "Обнародованы видео стрельбы на акции противников мобилизации в Дагестане", "Житель Дагестана заподозрен в покушении на убийство после стрельбы по односельчанам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 мая 2023, 14:55

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