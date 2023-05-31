Глава села убит в Дагестане

31 мая 2023, 13:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Дагестане найден застреленным глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов.

В Дербентском районе убит глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов, сообщает РИА "Дагестан". По данным источника в силовых структурах Дагестана, Байрамбегов был застрелен сегодня на въезде в село, он получил огнестрельное ранение в грудь, пишет агентство.

Гаджикурбан Байрамбегов семь лет работал в администрации. Он был убит во время обеденного перерыва, когда поехал на свалку, чтоб вывезти мусор. Его тело нашли в ста метрах от въезда в село, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал Mash Gor.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.