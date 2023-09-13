13 сентября 2023, 19:45

Мобилизованный из Дагестана погиб в военной операции

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Камиль Курбанов погиб на Украине, сообщила администрация Каякентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 610 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Заур Алигаджиев, Абдулмаджид Магомедов и Камиль Ибрагимов погибли на Украине. Общее число погибших военных из дагестана, гибель которых в ходе военной операции подтвердили власти, достигло 609.

Камиль Курбанов погиб на Украине, сообщила администрация Каякентского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в Усемикентской школе, где учился погибший.  

Курбанов в  2000 году был призван на срочную службу. Отслужив, в 2002 году приехал в родное село. В сентябре 2022 года был мобилизован. Служил младшим сержантом, командиром машинного отделения, гранатомётчиком в Запорожской области. Камилю Курбанову было 40 лет, у него остался сын, говорится в сообщении администрации Каякентского района в Telegram-канале от 9 сентября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 610 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 19.40 мск 13 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2505 силовиков с юга России, в том числе 1283 – в СКФО и 1222 – в ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Росгвардеец из Северной Осетии убит в военной операции", "Старшина со Ставрополья погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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