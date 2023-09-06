Трое военных из Дагестана погибли на Украине

06 сентября 2023, 16:27

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Заур Алигаджиев, Абдулмаджид Магомедов и Камиль Ибрагимов погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 609 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Расим Магомедалиев стал 606-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти

Заур Алигаджиев погиб на Украине, сообщила администрация Чародинского района.Ему было 40 лет. После окончания Гилибской средней школы в 2001-2003 годах проходил службу в армии, затем окончил Махачкалинскую школу милиции. Работал в Чародинском РОВД старшим оперативным участковым, затем окончил высшую милицейскую школу в Новороссийске. В звании майора полиции ушел на пенсию. В начале лета 2023 года заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону военной операции. У него остались жена и четверо детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 5 сентября.

Администрация Дахадаевского района в своем Telegram-канале сообщила двух военнослужащих. 4 сентября стало известно о гибели на Украине уроженца села Меусиша Абдулмажида Магомедова. Днем ранее районные власти сообщили о гибели уроженца села Харбук Камиля Ибрагимова. Оба они погибли в Запорожской области, у каждого остались жена и ребенок.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 609 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 16.20 мск 6 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2486 силовиков с юга России, в том числе 1271 – в СКФО и 1215 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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