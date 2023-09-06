Армянские и американские военнослужащие, фото: Armenians Military Portal (https://t.me/military_arm)

06 сентября 2023, 10:13

Армения анонсировала совместные с США военные учения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2023 пройдут в сентябре на территории Армении, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. В результате сейчас приходится заниматься диверсификацией безопасности страны, отметил он.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

В Армении 11-20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2023, сообщило Минобороны Армении.

Учения пройдут в двух учебных центрах Минобороны в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Целью учений названы повышение уровня совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен опытом в области управления и тактических коммуникаций, а также повышение готовности армянского подразделения к плановой оценке «Концепции оперативного потенциала» НАТО, информирует сегодня "Новости-Армения".

Напомним, 26 сентября 2022 года Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе.

1 января Минобороны России анонсировало проведение на территории Армении миротворческих учений ОДКБ "Нерушимое братство". Однако Никол Пашинян заявил, что на фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения считает нецелесообразным проводить в этом году на своей территории учения ОДКБ. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

При этом Минобороны Армении 7 апреля заявило, что страна примет участие в учениях США в Европе. После этого МИД России запросил у Армении разъяснения по поводу планов принять участие в учениях НАТО.

Участие Армении в военных учениях под эгидой США преследует цель повысить безопасность страны, что не противоречит интересам России, хотя в Москве ревностно воспринимают контакты Армении с Западом, пояснили "Кавказскому узлу" армянские аналитики.

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Примечание:

"Оппозиционеры в Ереване выступили против визита Путина", "Армянские политологи сочли миссию Евросоюза следствием инертности России", "Армянские политологи объяснили отказ Армении участвовать в учениях ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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