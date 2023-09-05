Машины Красного Креста. Фото: Международный комитет Красного Креста https://www.icrc.org

05 сентября 2023, 13:20

Девять пациентов перевезены из Нагорного Карабаха в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пациенты доставлены из Нагорного Карабаха в Армению при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 11 пациентов были перевезены из Нагорного Карабаха в Армению с помощью Международного комитета Красного Креста (МККК), а днем ранее - 10 пациентов.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин МККК при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку тяжелобольных пациентов по Лачинскому коридору.

Сегодня при посредничестве и в сопровождении МККК в специализированные больницы Армении были перевезены девять пациентов из Нагорного Карабаха. С ними поехали и их сопровождающие, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, в Нагорный Карабах планируется вернуть двух медицинских работников, сообщается в телеграм-канале Re:public of Artsakh.

5 сентября был обеспечен переход через погранично-пропускной пункт "Лачин" в общей сложности 29 человек на девяти автомобилях, принадлежащих Международному комитету Красного Креста. Из них четыре человека – сотрудники МККК, девять водителей, девять пациентов, шесть сопровождающих и один медицинский работник, пишет АПА.

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Более 40 человек перевезены из Нагорного Карабаха в Армению впервые с июня", "Пекарни в Нагорном Карабахе оказались на грани закрытия из-за дефицита муки", "Активисты заблокировали вход в офис ООН в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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