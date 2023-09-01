11 пациентов перевезены из Нагорного Карабаха в Армению

01 сентября 2023, 14:02

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В медцентры Армении вывезены по Лачинскому коридору с помощью комитета Красного Креста 11 пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа 10 пациентов, нуждающихся в специализированном лечении, с помощью Международного комитета Красного Креста были перевезены из Степанакерта в медцентры Армении.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин МККК при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку тяжелобольных пациентов по Лачинскому коридору.

Сегодня 11 пациентов ЗАО «Республиканский медицинский центр» вместе с сопровождающими были перевезены из Степанакерта в специализированные медцентры Армении при посредничестве и в сопровождении МККК "для получения неотложной специализированной медицинской помощи", сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха Кристина Исаханян.

"На данный момент 36 детей находятся на стационарном лечении в медсанчасти "Аревик", девять - в отделении неонатологии и реанимации. На стационарном лечении в ЗАО «Республиканский медицинский центр» находятся 97 пациентов, шесть пациентов находятся в отделении реанимации, двое из них в критическом состоянии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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