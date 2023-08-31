Красный Крест перевез 10 пациентов по Лачинскому коридору в Армению

31 августа 2023, 17:39

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Десять пациентов, нуждающихся в специализированном лечении, отправлены сегодня в медцентры Армении, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа шесть пациентов Республиканского медицинского центра, нуждающихся в неотложной медпомощи, при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) были вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору и доставлены в медцентры Армении.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин МККК при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку тяжелобольных пациентов по Лачинскому коридору.

Сегодня при посредничестве Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению были перевезены 10 больных, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

"10 пациентов ЗАО "Республиканский медицинский центр" Министерства здравоохранения Республики Армения вместе со своими сопровождающими были переведены в специализированные медицинские центры Республики Армения при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста для получения срочной специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха.

Ведомство отмечает, что при возвращении Красного Креста будет привезен один пациент, который был направлен в Армению на лечение в рамках госзаказа.

"На данный момент в детском медицинском центре лечение проходят 34 ребенка, из них восемь - в отделении неонатологии и реанимации. На стационарном лечении в ЗАО "Республиканский медицинский центр" находятся 94 пациента, семь — в отделении интенсивной терапии, из них три — в критическом состоянии", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Кристина Исаханян.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и дефицит продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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