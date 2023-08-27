Ваха Асхабов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Бабаюртовского района от 26.08.23, https://t.me/babayurtrayon/3127

27 августа 2023, 00:02

Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ваха Асхабов погиб на Украине, сообщила администрация Бабаюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 604 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Икрам Рефиев стал 603-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Адиль-Янгиюрт, 36-летний Ваха Асхабов погиб на Украине, сообщила 26 августа администрация Бабаюртовского района в своем Telegram-канале. В сообщении утверждается, что он отправился в зону военных действий добровольцем.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 604 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 21.00 мск 26 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2441 силовика с юга России, в том числе 1252 – в СКФО и 1189 – в ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине", "Житель Лермонтова погиб на Украине", "Мобилизованный из Тарумовского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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