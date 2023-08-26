26 августа 2023, 14:45

Боец из Дагестана убит в военной операции

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Военнослужащий Икрам Рефиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 603 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа администрация Левашинского района сообщила, что военнослужащий Магомед Дадаев погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 602 бойцов из Дагестана.

Уроженец села Новый аул, рядовой Каспийской флотилии Икрам Рефиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района.

У погибшего остались вдова и двое детей. "Сегодня, 26 августа, вместе с коллективом администрации района глава района побывал на похоронах военнослужащего. Солдата похоронили в его родном селе - Новый аул", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 603 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине", "Житель Лермонтова погиб на Украине", "Мобилизованный из Тарумовского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 августа 2023, 13:49

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