Боец из Дагестана убит в военной операции

26 августа 2023, 14:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Икрам Рефиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 603 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа администрация Левашинского района сообщила, что военнослужащий Магомед Дадаев погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 602 бойцов из Дагестана.

Уроженец села Новый аул, рядовой Каспийской флотилии Икрам Рефиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Магарамкентского района.

У погибшего остались вдова и двое детей. "Сегодня, 26 августа, вместе с коллективом администрации района глава района побывал на похоронах военнослужащего. Солдата похоронили в его родном селе - Новый аул", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 603 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.