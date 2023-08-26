Военный из Дагестана погиб на Украине

26 августа 2023, 12:57

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В военной операции на Украине погиб военнослужащий Магомед Дадаев, сообщила администрация Левашинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 602 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа администрация Ногайского района сообщила, что уроженец села Нариман Ренат Елманбетов погиб на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 601 бойца из Дагестана.

25 августа в селе Хахита состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски военнослужащему Магомеду Дадаеву, который погиб в военной операции на Украине, сообщила в тот же день администрация Левашинского района.

"Дадаеву Магомеду было 33 года, был женат, двое детей… Участвовал в боевых действиях в составе спецотряда «Шторм Z»", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 602 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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