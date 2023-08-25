Военный из Дагестана убит на Украине

25 августа 2023, 16:43

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Ренат Елманбетов погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 601 военного из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Исрапилов, Муртазаали Вахидов, Газимагомед Гаджиев, Камал Таибов и Иса Абдурахманов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там как минимум 600 уроженцев Дагестана.

Уроженец села Нариман Ренат Елманбетов погиб на Украине, он похоронен в Ставрополе, сообщила администрация Ногайского района в своем Telegram-канале 24 августа.

После школы Ренат поехал учиться на сельскохозяйственного механика в город Ейск Краснодарского края. Службу в армии проходил в батальоне морской пехоты в Севастополе. После службы вернулся в родное село, работал в ОМВД России по Ногайскому району Республики Дагестан. Отправился на службу в армии после начала специальной военной операции, сообщила 24 августа газета "Голос степи".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 601 военного из Дагестана. Всего власти и силовики на 16.20 мск 25 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2434 военных с юга России, в том числе 1249 – в СКФО и 1185 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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