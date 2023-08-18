18 августа 2023, 16:38

Пять военных из Дагестана убиты на Украине

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Шамиль Исрапилов, Муртазаали Вахидов, Газимагомед Гаджиев, Камал Таибов и Иса Абдурахманов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 600 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Денис Корнышев стал 595-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Шамиль Исрапилов, Муртазаали Вахидов, Газимагомед Гаджиев, все -  уроженцы села Гоор, погибли в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация шамильского района, отчитывать о турнире по волейболу, посвященном памяти погибших.

Камал Таибов погиб на Украине, сообщила 17 августа администрация Хивского района. Таибов - уроженец села Ашага-Ярак, ему было 26 лет, в зоне военной операции служил пулеметчиком, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 17 августа.

Администрация Каспийска 17 августа в своем Telegram-канале отчиталась о передаче ордена Мужества родным младшего сержанта Исы Абдурахманова.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 600 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 16.00 мск 9 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2418 военных с юга России, в том числе 1246 – в СКФО и 1172 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Северной Осетии погиб на Украине", "Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине", "Мобилизованный из Пятигорска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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