Важдаев получил шесть лет колонии по делу о поджоге военкомата в Краснодаре

24 августа 2023, 18:22

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Краснодара Олега Ваджаева к шести годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. 29 марта адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. Адвокат сообщил, что Важдаев признал вину в поджоге, однако исключил идейную подоплеку. 22 августа обвинение потребовало приговорить Важдаева к семи годам лишения свободыа.

Адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током. Следователь ФСБ направил материалы по заявлению Олега Важдаева о пытках в Следственный комитет.

Южный окружной военный суд приговорил Олега Важдаева обвинявшегося по статье о теракте, к шести годам колонии строгого режима. Суд проигнорировал заявление Важдаева о пытках, сообщил сегодня Telegram-канал Sota cо ссылкой на адвоката Важдаева Алексея Аванесяна.

Первые два года заключения Важдаев должен провести в тюрьме, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на данные, полученные в Южном окружном военном суде.

Статья о террористическом акте, (часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России), по которой осужден Важдаев, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оглашение приговора состоялось 23 августа, однако о назначенном наказании стало известно только сегодня. К 18.15 мск 24 августа в карточке дела решение суда не опубликовано.

Попытка поджога военкомата на улице Яна Полуяна в Краснодаре произошла в ночь на 25 сентября 2022 года. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. Попытка поджога не удалась: одна из двух бутылок с горючей смесью загорелась перед зданием, а вторая не разбилась.

По словам Олега Важдаева, желая прекратить пытки, он сказал, что посылка с 5000 долларов от заказчиков поджога ждет его на почте. При этом в почтовом отделении находилась лишь бандероль с кулоном. Сначала следствие посчитало, что это и есть оплата за поджог военкомата. Когда дело было передано в ФСБ, следователь пришел к выводу, что кулон не имеет отношения к делу, и передал украшение жене Важдаева, рассказал ранее адвокат "Кавказскому узлу".

Олегу Важдаеву 35 лет, до инцидента он работал шиномонтажником. Он женат, но не имеет детей. Важдаев не является членом какой-либо партии или общественно-политического объединения, сообщил ранее Аванесян.

После объявления частичной мобилизации, 30 сентября 2022 года, представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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