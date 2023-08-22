Прокурор запросил семь лет колонии для Олега Важдаева

22 августа 2023, 18:24

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Обвинение потребовало приговорить краснодарца Олега Важдаева к семи годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. 29 марта адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. 29 мая стало известно, что дело поступило в Южный окружной военный суд, в связи с чем Важдаев был переведен в СИЗО Ростова-на-Дону. Адвокат сообщил, что Важдаев признал вину в поджоге, однако исключил идейную подоплеку.

Адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током. Следователь ФСБ направил материалы по заявлению Олега Важдаева о пытках в Следственный комитет.

Семь лет колонии на сегодняшнем заседании суда запросил прокурор Олегу Важдаеву по делу о поджоге краснодарского военкомата, сообщил сегодня правозащитный проект "Зона солидарности" в своем Telegram-канале.

Оглашение приговора по делу Важдаева намечено на 9.50 мск 23 августа, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Попытка поджога военкомата на улице Яна Полуяна в Краснодаре произошла в ночь на 25 сентября 2022 года. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. Попытка поджога не удалась: одна из двух бутылок с горючей смесью загорелась перед зданием, а вторая не разбилась.

По словам Олега Важдаева, желая прекратить пытки, он сказал, что посылка с 5000 долларов от заказчиков поджога ждет его на почте. При этом в почтовом отделении находилась лишь бандероль с кулоном. Сначала следствие посчитало, что это и есть оплата за поджог военкомата. Когда дело было передано в ФСБ, следователь пришел к выводу, что кулон не имеет отношения к делу, и передал украшение жене Важдаева, рассказал ранее адвокат "Кавказскому узлу".

Олегу Важдаеву 35 лет, до инцидента он работал шиномонтажником. Он женат, но не имеет детей. Важдаев не является членом какой-либо партии или общественно-политического объединения, сообщил ранее Аванесян.

После объявления частичной мобилизации, 30 сентября 2022 года, представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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