Идрис Юсупов, фото "Кавказского узла"

22 августа 2023, 08:31

Суд отказался рассматривать иск Идриса Юсупова о необоснованном задержании

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Советский райсуд Махачкалы отказал журналисту Идрису Юсупову в рассмотрении его иска к МВД о необоснованном задержании в сентябре 2022 года во время акции протеста против мобилизации, которую журналист пришел освещать.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября 2022 года на площади в Махачкале собрались жители на акцию протеста против мобилизации, некоторые из них были задержаны. В их числе оказался журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, пришедший освещать акцию. Позже он рассказал, что силовики на площади проводили задержания чрезмерно жестко. И что задержанные всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для этого условиях, спали, сидя, лежа на скамейках, при этом на ночь была оставлена даже беременная женщина.

26 сентября в Махачкале силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. Только в отдел по Советскому району Махачкалы было доставлено 150 человек.

Советский райсуд Махачкалы отказал журналисту Идрису Юсупову в рассмотрении его иска о необоснованном задержании на митинге против мобилизации в сентябре 2022 года. Суд вынес решение 19 июля текущего года, но известно об этом стало только сейчас, передали 21 августа "Кавказ. Реалии"*.

Судья объяснил отказ тем, что Идрис Юсупов будто бы не представил доказательств, которые бы подтвердили изложенные им в иске факты. При этом на предыдущих заседаниях суда журналист рассказал, что у него есть видео- и аудиозаписи, и что он готов назвать имена свидетелей, которые могут подтвердить, что он находился в полиции после задержания.

Иск направлен к МВД, и представитель ответчика в суде утверждала, что журналиста не задерживали, и что на него никаких документов в отделе полиции не составлялось. Начальник отдела полиции на суде заявил, что видел Юсупова в отделе, и что журналист там находился добровольно, сообщил на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

Сам Идрис Юсупов не был допущен в здание суда и потому не смог принять участие в заседании. Кроме того, ему не удалось попасть на прием к председателю суда, чтобы обжаловать отказ в рассмотрении его иска.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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Примечание:

"Силовики избили фельдшера на акции против мобилизации в Махачкале", "Фанаты Нурмагомедова потребовали от него высказаться о мобилизации", "Пользователи соцсетей возмутились словами Меликова о западных организаторах митингов".

Автор: "Кавказский узел"

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