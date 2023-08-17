Пайщики колхоза имени Петровых объявили о собрании после победы в судах

17 августа 2023, 13:59

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Жители станицы Екатериноградская в Кабардино-Балкарии из числа членов колхоза имени Петровых запланировали собрание, на котором намерены избрать правление хозяйства. Прошлое собрание силовики приняли за митинг и оштрафовали его участников.

Как сообщал "Кавказский узел", в отношении бывшего главного бухгалтера колхоза имени Петровых в Кабардино-Балкарии Натальи Яценко было возбуждено уголовное дело о пособничестве в преднамеренном банкротстве колхоза и мошенничестве. 2 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии сократил срок пребывания под стражей Яценко.

Члены колхоза имени Петровых в сентябре 2022 года уже пытались провести собрание. В день собрания в станицу прибыла районная полиция, которая приняла собрание за митинг. Мероприятие запретили, а организаторов привлекли к административной ответственности, обвинив в попытке провести несанкционированный митинг.

Члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская запланировали на 19 августа проведение внеочередного собрания.

"Инициативная группа извещает о проведении внеочередного общего собрания со следующими вопросами повестки дня: избрание правления колхоза, председателя и ревизионной комиссии", – сказано в сообщении.

На собрание также планируется принятие устава в новой редакции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, после того как в сентябре 2022 года колхозники попытались провести собрание в отношении четырех станичников Леонида Гордиенко, Александра Шатова, Татьяны Дегтяренко и Алексея Салыгу были составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение правил проведения митинга". Суд оштрафовал каждого на суммы в 10 тысяч рублей. Верховный суд Кабардино-Балкарии позже отменил эти наказания. В марте текущего года Прохладненский райсуд после повторного рассмотрения закрыл дела членов колхоза имени Петровых.

"Кавказский узел" также писал, что 23 апреля 2020 года председатель колхоза Александр Дегтяренко и ООО "Новое время" заключили долгосрочный договор уступки прав и обязанностей по аренде земельных участков сельхозназначения общей площадью более 13 тысяч гектаров.

Колхоз находился в тяжелом финансовом положении, "Новое время" же обещало привлечь инвесторов. Однако, как утверждают колхозники, вскоре стало понятно, что главная цель общества было завладеть землей колхоза.

Осознав ошибочность принятого решения, колхозники обратились в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с иском о признании недействительным заключенный договор о сдаче земли в субаренду "Новому времени". 1 июля 2022 года Шестнадцатый апелляционный арбитражный суд признал незаконными все сделки, заключенные между бывшим руководством колхоза и фирмой "Новое время", и вернул земли в распоряжение хозяйства. Кассационная инстанция оставила в силе это решение.

Тем не менее, землю колхозу не возвращают под разными предлогами. Бывший председатель колхоза Александр Дегтяренко и бывший главный бухгалтер Наталья Яценко были обвинены в преднамеренном банкротстве колхоза. В отношении них рассматриваются уголовные дела в Прохладненском районном суде.

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