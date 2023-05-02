Суд сократил срок ареста главбуху колхоза имени Петровых

02 мая 2023, 21:46

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Верховный суд Кабардино-Балкарии сократил срок пребывания под стражей бывшему главбуху колхоза имени Петровых Наталье Яценко до 29 июня. Решение будет оспорено, так как суд не учел, что основанием для ареста стало необоснованное объявление Яценко в розыск, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", в отношении бывшего главного бухгалтера колхоза имени Петровых в Кабардино-Балкарии Натальи Яценко было возбуждено уголовное дело о пособничестве в преднамеренном банкротстве колхоза и мошенничестве. Она была задержана 23 февраля этого года, суд арестовал ее на два месяца. Прохладненский районный суд 18 апреля продлил срок содержания под стражей Наталье Яценко на три месяца - до 24 июля.

28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых в Прохладненском районе более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не возвращать землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

Апелляционную жалобу бывшего главного бухгалтера колхоза имени Петровых Натальи Яценко на решение Прохладненского районного суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля, рассмотрел сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии. Суд изменил данное решение суда первой инстанции, сократив срок ареста до 29 июня. В остальной части суд оставил решение без изменения, сообщила адвокат Екатерина Реутова, представляющая интересы Яценко.

Единственное основание для продления Прохладненским районным судом Яценко срока содержания под стражей - это то, что она находилась в розыске, подчеркнула Реутова. Однако, по ее мнению, Яценко было объявлена в розыск незаконно.

Она рассказала, что Наталья Яценко была уволена с должности главного бухгалтера колхоза имени Петровых. После этого умерла ее мать. Так как ни в станице Екатериноградской, ни где-либо поблизости трудоустроиться возможности не было, а Наталья Анатольевна еще не достигла пенсионного возраста, ей пришлось переехать в Санкт-Петербург к дочерям, где она и устроилась на работу. После возбуждения уголовного дела оперативники ее искали в станице Екатериноградской, и не найдя ее, объявили ее в розыск. "Мы представили в суд распечатку электронного билета в подтверждение того, что Наталья Анатольевна уехала из станицы за полгода до того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело. К сожалению, наши доводы не были приняты во внимание", - сообщила Реутова корреспонденту "Кавказского узла". Адвокат заявила о намерении обжаловать решение в кассационном порядке.

По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2020 года главный бухгалтер колхоза имени Петровых по предложению директора колхоза умышленно банкротила предприятие. Для этого "подозреваемая предоставила в Арбитражный суд КБР заведомо подложные документы о наличии перед физическими и юридическими лицами кредиторской задолженности и искусственно увеличила размеры действительно имевшейся задолженности, что повлекло признание предприятия банкротом", считает следствие.

Ранее также сообщалось, что за попытку членов колхоза провести собрание и избрать руководящие органы колхоза имени Петровых, против них были возбуждены административные дела. Прохладненский районный суд назначил четырем членам колхоза штрафы в размере 10 тысяч рублей за организацию несанкционированного мероприятия. Впоследствии постановления были отменено Верховным судом КБР, который указал, что для проведения колхозного собрания санкция не нужна. Прохладненский райсуд после повторного рассмотрения закрыл административные дела колхозников, признав, что подготовка колхозного собрания не была организацией несанкционированного мероприятия.

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