17 августа 2023, 06:00

Житель Котельниковского района погиб на Украине

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Сергей Кнор погиб во время военной операции, сообщили власти Котельниковского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 463 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа стало известно, что на Украине погиб Роман Сихварт. Он стал по меньшей мере 462 жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец хутора Поперечный Сергей Кнор, сообщила 15 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Котельниковского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 463 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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